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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enflasyon beklentisinde sert yükseliş - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyon beklentisinde sert yükseliş

        Ağustos ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 59,46 oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi temmuz anketinde yüzde 43,82 seviyesindeydi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 13:01
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        Enflasyon beklentisinde sert yükseliş
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        Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Geçen ay yüzde 3,10 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 5,54'e çıktı. Yüzde 43,82 olan cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 59,46 oldu.

        TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den 42,01'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,04'ten 22,54'e çıktı.

        DOLAR BEKLENTİSİ DE ARTTI

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 31,42'den 34,58'e yükseldi.

        Temmuz anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 28,46 olmuştu.

        Bir önceki anket döneminde 41,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 43,6 milyar dolara çıktı.

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        Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 30,6 milyar dolar oldu.

        Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 3,7'de sabit kalırken, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,3'ten yüzde 4'e geriledi.

        TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 19,19 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 25,00 olarak belirlendi.

        12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 23,25 düzeyinde oluştu.

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