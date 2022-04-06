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Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı ne zaman yapılacak? Güncel enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kamu çalışanlarının gözleri bu soruların cevabına çevrildi. Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte 2022 Temmuz ayı memur maaş zammı ile ilgili detaylar...

  • 01
    Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

    2022 memur maaş zammı ne zaman yapılacak? Memur maaş zammı ne kadar, olacak? Kamu personelleri enflayon rakamlarının açıklanmasının ardından merakla kamu personelleri bu soruların cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte memur maaş zaamı ile ilgili ayrıntılar... 

     
  • 02
    Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

     

    MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN?

    Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayının başında toplu sözleşme ve toplu sözleşmeye 6 aylık enflasyon artış oranın eklenmesiyle belirleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu görevlileri aynı şekilde maaşlarına zam alacaklar. 

     

     
  • 03
    Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

    Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak.

    Memur maaşlarına yapılan artış ile en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya yükselecek.

     

    Memur maaşlarına yapılan ilave zam ağustos ayında MEMUR SEN ile imzalanan toplu sözleşmeye eklenecek protokol ile hayata geçirilecek. Ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerekmeyecek.

     
  • 04
    Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

    MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

    Memur maaşlarına yapılacak zammın oranı Haziran ayı enflayon oranının belli olmasıyla birlikte Temmuz ayında netleşecek. 

    Mart ayında açıklanan enflasyon verileri ise şu şekilde: 

    TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre mart ayında tüketici fiyatları yüzde 5.46 arttı. Beklenti yüzde 5.34 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon yüzde 61.14 oldu. TÜFE'de böylece son 20 yılın zirvesi görüldü. Alt kalemlere bakıldığında en yüksek aylık artış yüzde 13.29 ile ulaştırmada, yıllık bazda da yüzde 99.12 ile yine ulaştırma da kaydedildi

     

     

    MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 29225
    Genel müdür (1/4) 16177 21095
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881
    Öğretmen (1/4) 6587 8590
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333
    Başkomiser (3/1) 8522 11113
    Polis memuru (8/1) 7465 9734
    Uzman doktor (1/4) 10126 13204
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334
    Mühendis (1/4) 8703 11349
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778
    Vaiz (1/4) 6844 8925
    Avukat (1/4) 8311 10837
    En düşük memur maaşı 4880 6364
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır    

     

    Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 30.5 oranında artırılacak.

     

     
  • 05
    Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

     

    EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    Müsteşar (1/1) 11806 15394
    Genel müdür (1/1) 10435 13608
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5222
    Memur (Lisans - 1/4) 3918 5109
    Öğretmen (1/4) 4029 5254
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8919
    Başkomiser (1/4) 4167 5434
    Polis memuru (8/1) 4167 5434
    Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 5107
    Mühendis (1/4) 4913 6407
    Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4459
    Profesör (1/4) 9346 12187
    İmam-hatip 4029 5254
    Avukat (1/4) 4029 5254
    En düşük memur emekli aylığı 3276 4272
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir    

     

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 2500 TL OLACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.

    Buna göre, normal emekli aylığı yüzde 25.47 artırıldığında 2500 liranın altında kalan emekli aylıkları 2 bin 500 lirada eşitlenecek.

    İyileştirme yapılmamış olsaydı 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık bin 627 liradan 2 bin 41 liraya, esnaf BAĞ-KUR'lularda bin 913 liradan 2 bin 399 liraya, tarım BAĞ-KUR'lularda ise bin 802 liradan 2 bin 262 liraya yükselecekti. Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak.

    En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi.

     

    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
    SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
    BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

     

    Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4446 5579
    4555 5715
    4663 5851
    4772 5987
    4880 6123
    5423 6804
    5965 7484

     

    Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4880 6123
    5423 6804

     
  • 06
    Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

    2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

    Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

    Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
  • 07
    Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

    KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

    Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece sözleşme süresi geçen yıl ocak ayında başlayan kamu işçilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

     
  • 08
    Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

    Diğer kamu işçileri ise toplu sözleşmenin başlangıç tarihine göre bir yılı doldurdukları tarihten önceki dönemde yüzde 5'i aşan 6 aylık enflasyon farkı ile 2022'nin ilk yarısına ait yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını alacaklar.

     
  • 09
    Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

    Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4100 liraya çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

     

     
  • 10
    Enflasyon coştu Temmuz'da büyük zam bekleniyor? Memur maaşları ne kadar zamlanacak?

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