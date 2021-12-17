Altı aylık enflasyon farkı yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Bağ-Kur ve SGK emeklisi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, enflasyon farkı nedir? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte Merak edilip araştırılan detaylar...

ENFLASYON FARKI NEDİR?

Enflasyon farkı belirli bir zaman diliminin başka bir zaman dilimine göre enflasyonda yaşanan artış veya düşüşün oranıdır. Emekli maaşları al ayda bir defa enflasyon farkına göre Temmuz ve Ocak ayında zamlanır. Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Aralık ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon farkına göre zam yapılıyor.

Ocak ayında ise Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Haziran ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılıyor.

ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı Ocak ayının 3'ünde Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olacak. Bununla birlikte Hazirandan sonraki 5 ayın enflasyon oranları açıklandığı için tahminler kuvvetlendi.

Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon artışı da belli olacak.