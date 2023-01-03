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Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile gündeme gelen enflasyon farkı hakkında detaylar merak ediliyor. Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez emekli ve memur maaşlarına yansıtılan enflasyon farkının nasıl hesaplandığına dair sorgulamalar hız kazandı. İşte memur ve emekli maaşlarına gelecek zam miktarını belirleyen enflasyon farkı hakkında merak edilenler...

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  • Enflasyon farkı nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 memur ve emekli maaşı enflasyon farkı hesaplama

    Enflasyon farkı hesaplama işlemlerine ilişkin sorgulamalar kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan ve emekli vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yıla girilmesiyle belirlenecek enflasyon rakamları ile enflasyon farkı hakkında detayları haberimizde bir araya getirdik. Peki, enflasyon farkı nedir ve nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
  • Enflasyon farkı nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 memur ve emekli maaşı enflasyon farkı hesaplama

    ENFLASYON FARKI NEDİR?

    Enflasyon farkı belirli bir zaman diliminin başka bir zaman dilimine göre enflasyonda yaşanan artış veya düşüşün oranıdır. Emekli maaşları al ayda bir defa enflasyon farkına göre Temmuz ve Ocak ayında zamlanır. Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Aralık ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon farkına göre zam yapılıyor.

    Ocak ayında ise Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Haziran ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılıyor.
  • Enflasyon farkı nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 memur ve emekli maaşı enflasyon farkı hesaplama

    ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

    Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

    Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.
  • Enflasyon farkı nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 memur ve emekli maaşı enflasyon farkı hesaplama

    ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon artışı da belli olacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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