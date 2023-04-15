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Enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

Memur ve emekli maaşlarında etkili olan enflasyon farkında son durum merak ediliyor. Mart ayında TÜİK açıklamasıyla enflasyon yıllık yüzde 50,51 olarak gerçekleşti. Üç aylık rakamlar baz alındığında Ocak, Şubat ve Mart ayında toplam enflasyon yüzde 12,52 oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? İşte, enflasyon farkı ile ilgili merak edilen bilgiler...

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  • Enflasyon farkında son durum: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak ve nasıl hesaplanacak?

    Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile ilgili sorgulamalar artış gösteriyor. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesiyle yeniden gündeme gelen enflasyon farkında 3 aylık oran netleşti. TÜİK tarafından nisan, mayıs ve haziran ayındaki enflasyon tutarlarına göre 6 aylık oran netlik kazanacak. İşte, detaylar...
  • Enflasyon farkında son durum: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak ve nasıl hesaplanacak?

    ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.
  • Enflasyon farkında son durum: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak ve nasıl hesaplanacak?

    MART AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

    TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.51, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.
  • Enflasyon farkında son durum: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak ve nasıl hesaplanacak?

    3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

    Son 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Memurlar yeni yılda yüzde 8 toplu sözleşme zammı aldı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurlar enflasyon farkı alacak.
  • Enflasyon farkında son durum: 6 Aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak ve nasıl hesaplanacak?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. 3 aylık enflasyon toplamda 12,52 olurken memurların toplu sözleşmesini geçti. Böylelikle memurlar şimdiden yüzde 4,52 oranında zam almayı hak etti.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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