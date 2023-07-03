Haziran ayı enflasyon oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Merkez Bankası tarafından yayınlanan piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17'ken bu anket döneminde ise yüzde 38,55 oldu. Yüzde 39,59 olarak açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranının ardından enflasyon 17 ayın en dip seviyesini gördü. TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon rakamları ile Temmuz ayı kira artış oranı, memur ve emekli zammı şekillenecek. Haziran ayı enflasyon rakamı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusuna yanıt aranırken TÜİK'ten yanıt geldi. İşte 2023 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve saat hakkında merak edilenler...