Nisan ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kira fiyatlarından marketlerdeki etiket fiyatına kadar birçok alanda etkili olan enflasyon rakamlarının ne yönde olacağı merak konusu oldu. Mart ayı enflasyon oranları yüzde 2,29 oranında artarken gözler "TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde % 37,72 iken, bu anket döneminde ise yüzde 37,77 oldu. İşte TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı gün ve saat detayları...