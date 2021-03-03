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Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon oranı kaç? İşte 2021 Şubat enflasyon oranı

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ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 15,61 olarak beklentileri aştı. Rakamlar üretici fiyatlarında da artış ivmesinin sürdüğünü gösterdi. Şubat'ta üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 27,09 arttı

Şubat ayında enflasyon yıllık olarak yüzde 15,61 olarak gerçekleşti. Böylelikle enflasyonda Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviye görüldü. Veriler yıllık enflasyonun yükseliş ivmesinin beşinci ayda da devam ettiğini gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Verilere göre aylık bazda artış yüzde 0,91 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,21 olarak kaydedildi. Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu da yüzde 18,40 oldu.

Veriler üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin de devam ettiğini gösterdi. Buna göre Şubat'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 27,09 arttı. Bu artış da Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek artış olarak izlendi.

Üretici fiyatlarındaki aylık artış Şubat'ta yüzde 1,22 oldu.

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