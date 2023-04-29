Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Asgari ücret, emekli ve memur zammı gibi ekonomideki pek çok kalemde etkili olan enflasyon rakamları Mayıs ayının ilk haftasında belli olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon rakamları beklentisi belli oldu. İşte TÜİK 2023 Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve Nisan enflasyon rakamları beklentisi...