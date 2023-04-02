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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mart enflasyon oranlarını açıkladı mı?

2023 Mart ayı enflasyon rakamları için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Ekonomideki son dakika gelişmeleri nedeniyle oldukça araştırılan konuya ilişkin en çok; enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve enflasyon beklentisi ne yönde sorularının cevapları aranıyor. İşte Mart ayı enflasyon oranı ile ilgili son ayrıntılar...

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  • Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mart enflasyon oranlarını açıkladı mı? Enflasyon Beklenti Anketi erişime açıldı

    Türkiye bir kez daha enflasyon rakamlarını beklemeye başladı. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok; Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı aranıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
  • Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mart enflasyon oranlarını açıkladı mı? Enflasyon Beklenti Anketi erişime açıldı

    ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. 
  • Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mart enflasyon oranlarını açıkladı mı? Enflasyon Beklenti Anketi erişime açıldı

    EN DÜŞÜK 1,93 VE EN YÜKSEK 3,65!

    Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.
  • Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mart enflasyon oranlarını açıkladı mı? Enflasyon Beklenti Anketi erişime açıldı

    YIL SONU BEKLENTİSİ 49,56'YA GERİLEDİ

    Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.
  • Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mart enflasyon oranlarını açıkladı mı? Enflasyon Beklenti Anketi erişime açıldı

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,95 ihtimalle yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 33,52 ihtimalle yüzde 35 - 39,99 aralığında, yüzde 16,44 ihtimalle ise yüzde 40,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 34,99 aralığında, yüzde 31,58’inin beklentilerinin yüzde 35,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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