Haberler Gündem Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TÜFE 2023 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi ne yönde?

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı! Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon oranları her ayın ilk haftası TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi belli oldu. İşte TÜİK ile 2023 Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 00:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 00:37 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı enflasyon beklenti anketini yayımladı. Yaşanan bu gelişme, "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, Ekim ayı enlfasyon beklentisi ne yönde?" Sorularını gündeme getirdi. Bilindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını her ayın ilk haftası açıklamaktadır. İşte Ekim ayı enflasyon oranları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

2 Şurada Paylaş!







EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları da 3 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.