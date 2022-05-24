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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan oluyor. Son günlerde gündemde olan enflasyona endeksli bononun borsaya etkisinin ne olacağına dair görüşlerini paylaşan Doğan, bono veya tahvilin çıkarılma biçimine göre piyasalara yansımasını değerlendiriyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin global enflasyon ve ABD Merkez Bankası FED başta olmak üzere büyük merkez bankalarından nasıl etkileneceğinin tartışıldığı programda borsayı etkileyebilecek diğer etkenler de ele alınıyor.

ENFLASYON ÇAĞINDA KİM OLUMLU ETKİLENİR?

Doğan, enflasyonun yüksek olduğu bu dönemde hangi borsa şirketlerinin olumlu hangi şirketlerin olumsuz etkileneceği yorumunu yaparak aynı zamanda kurdaki hareketlerin hangi şirketlere nasıl yansıyabileceği konusunda da değerlendirmelerde bulunuyor.

YATIRIMCI NE ZAMAN BORSADAN VAZGEÇER?

Doğan hangi koşullarda borsa yatırımcısının borsadan vazgeçip diğer yatırım araçlarını tercih edebileceğine dair görüşlerini de paylaşıyor. Aynı zamanda kripto para piyasalarının da masaya yatırıldığı programda burada zarar gören yatırımcının Borsa İstanbul'u tercih edip etmeyeceği de konuşuluyor.