Engelli asansöründen düşüp öldü 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak'ta tekerlekli sandalye ile engelli asansöründen düşen Ali Andiç (90) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Abalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Andiç namaza gitmek için evinin dış cephesine yaptırdığı engelli asansörüne tekerlekli sandalye ile bindi. Asansör yere yaklaşık 1 metre yaklaştığında Ali Andiç, tekerlekli sandalyeyi hareket ettirince sandalye ile birlikte aşağı düştü.

Başını yere çarpması sonucu yaralanan Ali Andiç'i görenler 112 Aci Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Andiç'e ilk müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ali Andiç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.