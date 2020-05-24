Engelli bireyler, öğretmenleriyle görüntülü görüşerek bayramlaştı - KOCAELİ

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veren merkezi öğretmenler, 110 öğrenciyle WhatsApp üzerinden iletişime geçti.Toplu bir şekilde görüntülü konuşma yapılarak öğrenciler ve ailelerin bayramı kutlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle okullarda olamayan öğrencilerini çok özlediklerini belirten öğretmenler, öğrencilere bayramın manevi anlamda değerini aktardı.Öğretmenler ayrıca evde yapabilecekleri etkinlikler hakkında öğrencileri bilgilendiriyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen öğretmenler, öğrencilerinin bayramlaşmayı özlem ve sevgiyle gerçekleştirdiğini belirterek, görüntülü görüşme sayesinde öğrencilerin arkadaşlarıyla hasret giderdiğini kaydetti.- Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi hakkındaCemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli bireylere, el sanatları, müzik atölyesi, seramik atölyesi, beden eğitimi, drama, yiyecek-içecek hizmetleri eğitimi, seracılık, değerler eğitimi, mental aritmetik, okuma ve yazma gibi pek çok konuda eğitim veriliyor.Haftanın 5 günü açık olan merkez, 08.30 - 17.30 arası hizmet veriyor.