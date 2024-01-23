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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Engelli bireysel eğitim desteği 2024: Engelli bireysel ve grup eğitim desteği ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Engelli bireysel eğitim desteği ne kadar?

        Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitimi miktarı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2024 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Peki, engelli bireylere verilen bireysel ve grup destek ödemesi ne kadar? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:49
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, engelli bireysel eğitim desteğini açıkladı. Engelli bireyler için ayrılan ödenek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ödeneğin aşılması halinde kalan kısmı ise bireyler tarafından karşılanacak. Peki, engelli bireylere verilen bireysel ve grup destek ödemesi ne kadar? İşte, detaylar...

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        ENGELLİ BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?

        Buna göre, 2024'te özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olarak belirlendi.

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        KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2024 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

        Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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