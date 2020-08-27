Engelli çocukların yüzünü güldürecek

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Çınarlı Mahallesi'nde hizmete açılan ve şehit Gökmen Yavuz'un adı verilen parkta, engelli çocuklar için oyun alanı ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çay bahçesi bulunuyor.Parkın açılış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, engelli bireylerin mutlu ve huzurlu zaman geçirmesi için bu parkı hazırladıklarını söyledi.Yüksel, her vatandaşın kendileri için değerli olduğunu ifade ederek, "Yıllardır kaderine terk edilmiş oyun parkını yenileyerek engelli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Çocuklarımıza armağan edeceğimiz bu parkta şehidimiz Gökmen Yavuz'un adını da yaşatacağız. Her vatandaş bir engelli olmaya adaydır. Bir şey söylerken, bir şey yaparken kendimizi engellilerin yerine koymamız gerekiyor. Bazen bize basit gelen şeyler engelliler için çok zor yapılabilen bir aktivite olabiliyor. Parkımız şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı Yüksel'e teşekkür etti.Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı. Başkan Yüksel, tekerlekli sandalyeyle parkı gezip oyun ve spor aletlerine kullandı.