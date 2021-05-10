Engelli dostu 19 adliye

AA

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, engellilere yönelik adalet hizmetlerinin daha kolay ve erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla yürütülen projeler Türkiye genelinde yaygınlaştırılıyor.

"Engelli Dostu Adliye" temasıyla yapılan çalışmalarda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Bakanlığın standartlarını karşılayan Türkiye genelindeki 19 adliye "Erişilebilirlik Sertifikası" almaya hak kazandı. Ayrıca 127 adliye de engelli erişimine uygun şekilde projelendirildi.

Ülke genelindeki tüm adliyelerin "engelli dostu" niteliği kazanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki adliyeler, adli tıp binaları ve personel eğitim merkezlerinin projelendirilmesinde ve mevcut binalarda, TSE'nin erişilebilirlik standartları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları" hükümlerine göre düzenlemeler yapılıyor.

"Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme"de yer alan "Adalete Erişim" başlığına uygun çalışmalar kapsamında, engellilerin kolay bilgi almaları ve işlemlerini rahatça gerçekleştirmeleri amacıyla bedensel, görme ve işitme engellilerin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda "Erişilebilirlik Sertifikası" alan adliyelerdeki düzenlemeler arasında, engelli rampaları, görme engelliler için hissedilebilir yürüme yüzeyleri, bina girişine yakın engelli otoparkı, merdiven ve rampalarda engelli kullanımına uygun küpeşte, danışma birimi ve ön bürolarda engelli bankoları, bina içinde engellilere uygun asansörler ve tuvaletler yer alıyor.

Braille alfabesi ile kabartmalı yazı imkanı veren yazıcılar adliyelerde hizmete sunulurken, çok sayıda adliyede engelli asansörleri hizmet veriyor.

- 2019'da 7 ayrı dalda ödül aldı

Adalet Bakanlığınca ülke geneline yaygınlaştırılan Engelli Dostu Adliye Projesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Herkes İçin Erişilebilirlik temalı programda ödül kazandı.

Adalet Bakanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 2019'da düzenlenen ve 7 ayrı dalda Erişilebilirlik Ödüllerinin verildiği törende, "Kamu Hizmet Binaları" kategorisinde "Erişilebilir Adalet Hizmetleri" ödülü aldı.