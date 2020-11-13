Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Derneğinden AA'ya ziyaret

AA

Ziyarette Kendirli, işitme engellilerin haber okumada yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

Türk işaret dili tercümanlığı da yaptığını belirten Kendirli, işaret dilinin gramerinin farklı olması nedeniyle işitme engellilerin okuduklarını rahat anlayamadıklarını söyledi. Yazılı ifadelerin işitme engellilerde karşılık bulamayabildiğini dile getiren Kendirli, bu nedenle haberlerin işaret diliyle anlatılması gerektiğini kaydetti.

Bazı televizyon kanallarında haber bültenlerinde kullanılan işaret dili görselinin kelime kelime anlatım nedeniyle yetersiz kalabildiğini vurgulayan Kendirli, işitme engellilerin kelimelerin yan anlamını bilmedikleri için okudukları haberleri anlamakta da zorlandığını ifade etti.

Metin Mutanoğlu da engelliler için bir çalışma başlattıklarını, bu kapsamda ilk olarak görme engellilere yönelik haberlerde sesli betimleme projesini hayata geçirdiklerini anlattı. Bu proje için çalışmaya başladıklarında engellilerin gözü kulağı olmayı hedeflediklerini belirten Mutanoğlu, "Bu konuyu da ciddiyetle takip edeceğimizden emin olun. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak, engellilerin faydasına yönelik bir çalışma olarak görüyorum. Çünkü bu ülkenin engelli vatandaşları asli vatandaşlarıdır ve her türlü hizmete de layıktır. Onlara hizmet edebilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Mutanoğlu, daha sonra konuklarına AA'nın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Kendirli'ye, engellilere yönelik projelerde görev alan yönetmen Suat Emuce de eşlik etti.