Engelli, hatalı park eden araca zarar verdi
Antalya'da tekerlekli sandalyede bedensel engelli bir kişi, otomobilini kendisine tahsis edilen engelli rampasına park eden sürücüye sinirlenip elindeki çekiçle aracın camlarını ve farlarını parçaladı. Tekerlekli sandalyesiyle rampayı kullanamayıp yolun karşısına geçemeyen engelli vatandaşın otomobili kırıp döktüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen engelli bir kişi kendilerine tahsis edilen rampanın önüne park eden bir aracı görünce duruma tepki gösterdi.
Tekerlekli sandalyesiyle rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemeyen engelli, çileden çıkarak araca zarar vermeye başladı.
Bu kişi, aracın önce sileceğini ardından da çekiçle farlarını, camlarını ve stop lambalarını parçaladı.
Engelli vatandaşa çevredekiler müdahale etti.