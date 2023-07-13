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        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı

        İstanbul Silivri'de bir grup, yüzde 60 engelli ve epilepsi hastası iki kardeşe beyzbol sopaları ve cam şişelerle saldırdı. İki kardeşin vücudunda kırıklar oluşurken, saldırganlar serbest bırakıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 10:21
        Engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı
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        Silivri'de yüzde 60 engelli ve epilepsi hastası olan ikiz kardeşler yanlarındaki küçük kardeşleri ve kuzenleriyle sahilde otururken, bir grubun beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Cam şişelerin de kullanıldığı saldırıda darbedilen ikizlerden Ertan Ömür Bağrıyanık baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

        Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 01.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilden evine doğru giden Serkan Ramazan Bağrıyanık'ın (17) yanına gelenler Sertan Necati Bağrıyanık'ın kardeşi olup olmadığını sorduktan sonra vurmaya başladı. Aldığı darbeler ile yere düşen Serkan Ramazan, beyzbol sopası ile aldığı darbeler nedeni ile parmakları ve kollarında kırıklar oluştu. Gruptakiler daha sonra sahilde oturan ikiz kardeşler Sertan Necati, Ertan Ömür Bağrıyanık (19) ve kuzeni Samet Bağrıyanık'ın (17) yanına gelerek, sopalarla saldırdılar.

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        Kuzenlerinin darbedildiğini gören Samet Bağrıyanık yardım etmek isterken grup içerisinde biri elinde bulunan cam şişe ile kafasına vurdu. Olay yerinde bulunan kişiler kavgayı ayırırken, yüzde 60 engelli ve epilepsi hastası olan ikiz kardeşlerden Ertan Bağrıyanık aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Bağrıyanık, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanan saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        "SOPALARLA VURMAYA BAŞLADILAR"

        Serkan Ramazan Bağrıyanık "Ben sitenin kumsalından çıkışa doğru yürüyordum, beyaz bir araba vardı çıkışın olduğu yerde. Bir çocuk geldi beni ittirdi yere yatırdı sonra sopalarla vurmaya başladılar, sonra ben kafamı eğdikten sonra yüzümü korumaya başladım. Kollarıma doğru darbe alınca yukarıdaki abla dedi ki 'iç kanaması geçirdi öldü çocuk' deyince ondan sonra kaçtı çocuklar. Ben çocukları tanımıyorum, direkt bana dediler ki 'sen Ertan'ın kardeşi değil misin' dediler vurmaya başladılar. Çocukları ne gördüm nede tanıyorum önceden" dedi.

        "YERE DÜŞTÜĞÜMDE VURMAYA BAŞLADILAR"

        Ertan Ömür Bağrıyanık "Olay nasıl meydana geldi? Kumsalda arkadaşlarımla birlikte oturuyorduk, sonra kafeden gelmeye başladılar ellerinde sopayla ben zaten kız arkadaşlarımız vardı dedim ki 'gönderelim' demeye kalmadan döndüm sopayı yedim zaten yere düştüğümde vurmaya başladılar tekrardan ondan sonrası bende yok ambulans geldi sonradan. 10 - 15 kişi varlardı. Ellerinde sopalar vardı, direkt zaten surata çalışıyorlardı" ifadelerini kullandı.

        "BEYZBOL SOPASI VE CAM ŞİŞELERİ VARDI"

        Kuzenleri olan Samet Bağrıyanık "Oturuyorduk, geldiler kuzenime vurdular ben de yardım etmek için bir şey yapınca arada kaynadım. Beyzbol sopası ve cam şişeleri vardı. Kafamda cam şişesi kırıldı zaten" dedi.

        Baba Serkan Bağrıyanık
        Baba Serkan Bağrıyanık

        Baba Serkan Bağrıyanık "Ben Bartın'daydım eşim aradı çocuklarımı darp etmişler, bende apar topar oradan çıktım geldim. Karakola gittik ifadelerini verdik, bu şahısları da aldıklarını dediler ondan sonra ifadelerini aldık bıraktık dediler. Benim çocuklarım zarar görmüş birinin gözü neredeyse kör olmuş, diğerinin parmakları kolları kırılmış yani bu adalet yok mu? Hala bu şahıslar dışarıda ben bunların tutuklanmalarını istiyorum. Zaten biri yiyenimin kafasında camı kırmışlar bira şişesini, ondan sonra beyzbol sopasıyla oğluma ikizlerimden birine vurmuşlar, ufak oğlumu da Serkan Ramazan onunda parmaklarını kırmışlar 20 kişi beyzbol sopasıyla vurmuşlar" ifadelerini kullandı.

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