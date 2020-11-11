Engelli kardeşler 20 yıldır mandalara çobanlık yapıyor - BİTLİS

AA

İlçeye bağlı Budaklı köyünde yaşayan 29 yaşındaki Tahsin ile 31 yaşındaki Rahmetulah Aras, yıllardır köydeki mandalara özenle bakıyor.Sabah erken saatlerde evlerden topladıkları yaklaşık 800 mandayı yaylalara çıkaran kardeşler, hava kararınca köye dönerek tekrar sahiplerine teslim ediyor.

Konuşma ve işitme engelli oldukları için kendi aralarında belirledikleri yöntemlerle iletişim kurmaya çalışan çobanlar, kışın da bazı köylülerin hayvanlarının bakımını üstleniyor.- "Hangi mandanın kime ait olduğunu biliyorlar"Engelli kardeşlerin ağabeyi Ayhan Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır kardeşleriyle çobanlık yaparak ailelerini geçindirdiklerini söyledi.

Köylerinde yaklaşık 800 mandanın bulunduğunu belirten Aras, "Kardeşlerim hangi mandanın kime ait olduğunu biliyor. Köylülerle iyi anlaşıyorlar. Köylüler de onları çok seviyor. Kardeşlerim işitme ve konuşma engelli oldukları için telefon ve iletişim araçlarını kullanamıyor. Olumsuz bir durum olduğunda yanlarındaki aynalardan güneş ışığını yansıtarak iletişim kuruyorlar. Aynayı güneşe tutarak onun ışığını yüzümüze yansıtıyor. Bakan kişiye el işaret yapıyor. Eğer elini değil kolunu sallarsa bu olumsuz bir durumun olduğu anlamına geliyor. Bu şekilde anlaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.