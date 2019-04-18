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Engelli kızının bisiklete binme hayalini kendi tasarımı ile gerçekleştirdi

Şanlıurfa'da, engelli kızı Ayşe'nin (12) bisiklete binme hayalini gerçekleştirmek isteyen Fevzi Beyunca, 500 liraya mal ettiği 2 bisikleti birleştirerek, 2 kişilik bisiklet yaptı. Beyunca, kullandığı bisikletin arkasına oturttuğu kızının hem egzersiz yapmasını hem de sosyal hayata katılmasını sağlıyor

Giriş: 18.04.2019 - 15:21 | Güncelleme:
DHA

Şanlıurfa'ya 30 kilometre uzaklıktaki Şenocak kırsal Mahallesi’nde yaşayan ve otelde çalışan 5 çocuk babası Fevzi Beyunca'nın kızı Ayşe Beyunca, anemi (kansızlık) nedeniyle henüz 1,5 yaşında tedavi görürken, beyninde pıhtı oluşması sonucu zihinsel ve bedensel engelli oldu.



DHA'nın haberine göre, Fevzi Beyunca, mahalledeki yaşıtlarının bisikletle gezdiğini görerek, hareketleriyle kendisinin de bisiklete binmek istediğini anlatan kızını mutlu etmek için özel tasarım yapmayı planladı.



Bisikleti yapmak için 20 gün önce harekete geçtiğini anlatan Fevzi Beyunca, "Kızım şu anda yürüyemiyor. Bunun için bacaklarından birkaç defa ameliyat oldu. Bu operasyonların ardından bacaklarında düzelme başladı. Kızımın bacakları biraz düzelmesi üzerine benden 2 yıl önce bisiklet istedi. Mahallede bisiklet süren çocukları görünce oda hep bisiklet istiyordu ancak onun nasıl bisiklete bineceğini bilemiyordum. Bunun için hep düşünüyordum. Daha sonra aklıma bir fikir geldi. Kızıma öyle bir bisiklet yapacaktım ki hem bisiklet sürsün hem de egzersiz yapsın, diye bir bisikleti kafamda tasarladım" dedi.



İKİ BİSİKLETİ BİRLEŞTİRDİ

Kızını mutlu etmek için evde bulunan bisiklete ilave olarak ikinci el bisiklet aldığını anlatan Fevzi Beyunca, 2 bisikleti birleştirdi. 500 liraya mal ettiği tasarım bisikletle Beyunca, arkasına oturttuğu kızının hem egzersiz yapmasını hem de sosyal hayata katılmasını sağladı.



Beyunca, "Bisikletin mekanizmasını demirci arkadaşıma anlattım. 2 pedal aynı anda dönsün ki kızım hem egzersiz yapsın hem de bisiklete gezebilsin, dedim. Bunun üzerine tasarladığım bisikleti arkadaşımla tamamladık. Bu şekilde hem eğlence hem de egzersiz yapıyoruz. Bu bisiklet kızımın çok hoşuna gidiyor. Vaktimizi hep bisiklet üzerinde gezerek geçiriyoruz. Türk bayrağı astığımız 4 tekerli olan bisiklette kızımın düşmemesi için onu arka koltuğa oturtup belini güvenlik amaçlı korseyle bağlıyorum. Pedalına telle sabitlediğim ayakkabının içine ayağını yerleştirdikten sonra aynı anda pedal atmak suretiyle gezintiye çıkıyoruz" diye konuştu.

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