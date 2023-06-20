KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.

Engel durumuna göre toplam engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlar "engelli", toplam engel oranı yüzde 70 ve üzeri oranda olanlar ise "başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli" olarak kabul edilir.