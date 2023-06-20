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Engelli maaşı ne kadar olacak, güncel tutar açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan engelli maaşının temmuz zammı sonrası ne kadar olacağı asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında düzenlenecek 3. toplantı ile gündemdeki yerini aldı. İşte engelli maaşı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı engelli maaşı ne kadar olacak? 2023 Yeni engelli aylığı yüzde kaç zam gelecek?

    Asgari ücret toplantısı ile gündeme gelen konulardan biri de engelli maaşı oldu. Asgari ücrete yapılacak zam sonrasında pek çok kalemde değişiklikler meydana gelecek. Muhtemel zam senaryoları ile engelli maaşı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 Temmuz engelli maaşı...
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı engelli maaşı ne kadar olacak? 2023 Yeni engelli aylığı yüzde kaç zam gelecek?

    YENİ NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı net asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıklamıştı.

    Asgari ücret ara zammının ise 22 Haziran Perşembe gününe kadar açıklanması bekleniyor.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı engelli maaşı ne kadar olacak? 2023 Yeni engelli aylığı yüzde kaç zam gelecek?

    GÜNCEL ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

    1.227 TL olarak ödenen engelli aylığı (%40-69) yeni tutarı 1.595 TL olmuştu.

    1.840 TL olarak ödenen engelli aylığı (%70 ve üstü) yeni tutarı 2.392 TL olmuştu.

    Yeni tutar ise yapılacak ara zam yüzdesi ile aynı doğrultuda artacak. Güncel engelli maaşı açıklandığında haberimize eklenecektir.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı engelli maaşı ne kadar olacak? 2023 Yeni engelli aylığı yüzde kaç zam gelecek?

    MUHTEMEL SENARYOLAR

    Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738,4 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar 2609,11 liraya, engelli yakını aylığı da 1738,4 lira maaş alacak.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı engelli maaşı ne kadar olacak? 2023 Yeni engelli aylığı yüzde kaç zam gelecek?

    KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

    Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.

    Engel durumuna göre toplam engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlar "engelli", toplam engel oranı yüzde 70 ve üzeri oranda olanlar ise "başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli" olarak kabul edilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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