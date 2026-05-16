Engelli muafiyeti ÖTV'siz araçlar listesi: Engelli ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araç marka ve modelleri

Engelli kişilerin uzun süredir beklediği ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni ekonomi paketi kapsamında, yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayan bireyler de artık ÖTV istisnasından yararlanabilecek. 2026 yılı için ÖTV'siz araç alım limiti 2 milyon 873 bin 972 TL olarak belirlenirken, yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan SUV ve binek otomobiller listeye dahil edildi. "ÖTV'siz araçlar hangileri?", "Engelli araç limiti ne kadar oldu?" ve "Yeni şartlar neler?" soruları ise vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İşte engelli muafiyeti ÖTV'siz araçlar marka ve modelleri listesi...
2026 yılında engelli araç alımında uygulanacak yeni ÖTV muafiyeti detayları netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, yüzde 90 ve üzeri engel raporuna sahip vatandaşların yanı sıra yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bazı bireyler de ÖTV’siz araç alma hakkından faydalanabilecek. Yeni sistemde araçların vergiler dahil fiyatının 2.873.972 TL’yi aşmaması ve en az yüzde 40 yerlilik oranını karşılaması gerekiyor. Güncellenen limit sonrası birçok SUV ve sedan model listeye girerken, vatandaşlar "Hangi araçlar ÖTV muafiyetine dahil?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte bilgiler...
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasında kapsamın genişletilmesi oldu. Buna göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden, sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen bireyler de artık belirlenen taşıtların ilk alımında ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Söz konusu hak, 10 yılda bir defaya mahsus uygulanacak.
ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ 2026 ÇIKTI MI?
TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi, düzenlemeye yeni bir madde ihdas edildi.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2026 NE KADAR OLDU?
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor. Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.
ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ 2026
1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’den muaf şekilde satın alınabilecek olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmaksızın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2.873.900 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.