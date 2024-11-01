Sıklık Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şube Müdürü Hayri Kömür, Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar, Engelli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri katıldı.