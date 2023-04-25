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Engelli öğretmen ataması sonuçları bugün açıklanacak! Engelli öğretmen atama sonuçları sorgula

Engelli öğretmen atama sonuçları için geri sayım sona erdi. MEB 3 bin 500 engelli ataması başvuruları 3-7 Nisan 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Engelli öğretmen atama sonuçları ise bugün personel.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. İşte 2023 engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı...

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  • Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama: MEB 2023 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Engelli öğretmen atama tercih işlemleri 15 Nisan günü sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sıra engelli öğretmen atamasına geldi. Heyecanla beklenen sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. İşte 2023 engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı...
  • Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama: MEB 2023 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ ALINDI!

    Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlandı ve 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son buldu. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.
  • Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama: MEB 2023 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ENGELLİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Engelli atama sonuçları 25 Nisan Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Atamalara ilişkin duyuru "http://personel.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek.

    MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama: MEB 2023 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ENGELLİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

    Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.
  • Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama: MEB 2023 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

    Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yaptı.

    ENGELLİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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