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Engelli öğretmen atama tercih sonuçları için gözler MEB'de!

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında toplamda 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2020 veya 2022 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini duyurmuştu. İki aşamadan oluşan engelli öğretmen atama tercihleri 15 Nisan'da sona erdi. Engelli öğretmen atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 3500 öğretmen Eylül ayında görevlerine başlayacak. İşte 2023 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları tarihi hakkında merak edilenler...

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  • Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de! 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Engelli öğretmen atama sonuçları tercih sürecinin 15 Nisan günü itibarıyla sona ermesinin ardından gündeme geldi.  MEB tarafından yayınlanan "2023 Nisan Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" ile 3 bin 500 engelli öğretmen atamalarına ilişkin detaylar açıklanmıştı. EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yaptığı 3 bin 500 engelli öğretmenin atamaları Eylül ayında gerçekleştirilecek. Engelli öğretmen atama tercih sonuçları için gözler MEB'e çevrildi.
  • Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de! 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MEB 3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRECEK!

    45 bin öğretmen atamasının ardından MEB, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması  gerçekleştireceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru şu şekildeydi;

    3-7 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından tercih işlemleri başladı. (Adaylar engelli öğretmen ataması tercihlerini 12-15 Nisan'da "http://basvurular.meb.gov.tr/" sayfası üzerinden gerçekleştirecek.)

    ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU
  • Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de! 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ ALINDI!

    Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlandı ve 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son buldu. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.
  • Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de! 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ENGELLİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Engelli atama sonuçları 25 Nisan Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlanacak.
  • Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de! 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

    Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yaptı.

    ENGELLİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de! 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

    2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

    3. 2020 ve/veya 2022 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

    4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

    5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

    6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

    7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

    8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

    9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

    10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

    11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

    12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

    13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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