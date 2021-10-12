Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. Konuya ilişkin detaylar Bakan Özer tarafından açıklandı. İşte 750 engelli öğretmen ataması başvuruları hakkında...

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek “2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık’ta yapılacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Bakan Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.