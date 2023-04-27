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Başvuru yapan tüm adaylar atandı! 2023 MEB Engelli öğretmen ek atama sonuçları sorgulama ekranı

Engelli öğretmenlik ek atama sonuçları sorgulama ekranı pbs.meb.gov.tr/sonuc adayların erişimine açıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS kapsamında 3500 engelli öğretmen ataması 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre tüm adayların atamaları gerçekleştirildi. İşte 2023 Engelli öğretmenlik ek atama sonuçları sorgulama ekranı...

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  • ENGELLİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI | Başvuru yapan tüm adaylar atandı! 27 Nisan 2023 MEB engelli öğretmen sonucu sorgulama ekranı

    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmenlik atama sonuçları 25 Nisan Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik." açıklamalarında bulundu. Engelli öğretmenlik ek atama sonuçları ise 27 Nisan Perşembe günü https://pbs.meb.gov.tr/sonuc ekranı üzerinden açıklandı. Atamaları gerçekleştirilen öğretmenler 1 Eylül 2023 tarihinde göreve başlayacak. İşte 2023 Engelli öğretmenlik ek atama sonuçları sorgulama ekranı...
  • ENGELLİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI | Başvuru yapan tüm adaylar atandı! 27 Nisan 2023 MEB engelli öğretmen sonucu sorgulama ekranı

    ENGELLİ ATAMA SONUÇLARI 25 NİSAN'DA AÇIKLANDI!

    Engelli atama sonuçları 25 Nisan 2023 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

    MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • ENGELLİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI | Başvuru yapan tüm adaylar atandı! 27 Nisan 2023 MEB engelli öğretmen sonucu sorgulama ekranı

    "BAŞVURU YAPAN TÜM ADAYLAR ATANDI"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelli öğretmenlik ek atama sonuçlarına ilişkin olarak, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.

    Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.

    Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
  • ENGELLİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI | Başvuru yapan tüm adaylar atandı! 27 Nisan 2023 MEB engelli öğretmen sonucu sorgulama ekranı

    MEB ENGELLİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Engelli öğretmenlik ek atama sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde https://pbs.meb.gov.tr/sonuc internet sitesi üzerinden açıklandı. Atama sonuçları https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifresi ile sorgulanabiliyor.

    ENGELLİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • ENGELLİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI | Başvuru yapan tüm adaylar atandı! 27 Nisan 2023 MEB engelli öğretmen sonucu sorgulama ekranı

    ENGELLİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

    Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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