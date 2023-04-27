Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmenlik atama sonuçları 25 Nisan Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik." açıklamalarında bulundu. Engelli öğretmenlik ek atama sonuçları ise 27 Nisan Perşembe günü https://pbs.meb.gov.tr/sonuc ekranı üzerinden açıklandı. Atamaları gerçekleştirilen öğretmenler 1 Eylül 2023 tarihinde göreve başlayacak. İşte 2023 Engelli öğretmenlik ek atama sonuçları sorgulama ekranı...