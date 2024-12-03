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        Haberler Gündem Güncel Engelli park alanındaki araçlar kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Adana'da engelliler için ayrılan alanlara park edilen araçlar kaldırıldı

        Adana'da engelliler için ayrılan alanlara park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı, sürücülerine ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:53
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        Engelli park alanındaki araçlar kaldırıldı
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında denetimlerini yoğunlaştırdı.

        Ekipler, kent genelindeki çalışmada engelliler için ayrılan park alanlarına bırakılan araçların çekiciyle kaldırılmasını sağladı.

        Araçların sürücülerine para cezası kesildi.

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