Engelli sporcu anne, kızı ile aynı üniversitede okuyacak - ÇANAKKALE

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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Rana Berfin Orhan, karatede B Milli sporcu olarak, Türkiye'yi uluslararası spor müsabakalarında temsil ediyor.Kızı gibi kendisi de milli sporcu olan Mürvet Demirtaş Orhan ise uzun yıllar Türkiye'yi uluslararası oyunlarda temsil etti. 2018'de geçirdiği trafik kazası sonrası spor yaşamını paralimpik oyunlar kapsamında okçuluk ve havalı silahlar branşında sürdüren Orhan, girdiği 2020 yılı Özel Yetenek Sınavı sonucunda kızının okuduğu fakültenin Spor Yöneticiliği bölümünü engelli kontenjanından kazandı.

Sporcu anne ve kızın başarısı için fakültede tören düzenlendi.

Rana Berfin Orhan, yaptığı konuşmada, annesiyle birlikte öğrenim görmekten dolayı mutlu olduğunu, dünyada az sayıda kişiye böyle bir şansın geleceğini söyledi.

Bu durumun herkese farklı geldiğini ama kendisi için çok normal bir durum olduğunu dile getiren Orhan, "Biz annemle hep arkadaş gibiydik ve bu onun üçüncü üniversitesi. O yüzden onunla okumak bana ne garip geliyor ne de çekineceğim bir durum. Bu durumdan mutluyum, gurur verici. Güzel bir şekilde eğitim hayatımıza devam edeceğimize inanıyorum. Annem çok hırslı, derslerine çok fazla önem veren birisi. Ben biraz daha dinlediğimle yaparım her şeyi. O sürekli not tutup, çabalar. Onun sürekli çalışması beni motive ediyor." diye konuştu.

- "Hedeflere ulaşmanın yolu yılmadan çalışmaktan geçer"

Mürvet Demirtaş Orhan ise başarmanın bir sonraki hedef için yeniden azimle çalışmayı gerektirdiğini vurguladı.Hedeflere ulaşmada her zaman yüzlerce engelle karşılaşıldığını belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Bu hedeflere ulaşmanın yolu yılmadan çalışmaktan geçer. Uğruna çalışıp, emek harcanarak kazanılmayacak hiçbir zafer yoktur. Ben engellerin ve zorlukların karşısında yenilgiyi asla kabul etmeyip, insan kudretinin ve zekasının yapıcılığına hep inandım. Hedeflerime ulaşmak için tüm engellere göğüs gererek, pes etmeyi hiç düşünmeden başarıya ulaşmanın yollarını aradım. Uğradığımız olumsuzluklar bize hep tecrübeler kazandırmıştır. Karşılaştığım zorluklar ne kadar büyükse, onların üstesinden gelmek o kadar gurur verici oldu."

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat da spora ayrı bir önem verdiğini anlattı.Başarılı olmak için sporun önemli bir unsur olduğuna işaret eden Murat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağımlı olacağız ama neye bağımlı olacağız? Ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizin değerlerine bağımlı olacağız. Onun dışında; alkol, sigara, uyuşturucu ve diğer gayri ahlaki hal ve hareketlerin bağımlısı olmayacağız. Tabii son zamanlarda eklenen teknolojinin de bağımlısı olmayacağız. Teknolojiyi kullanacağız, bunu amacına uygun şekilde kullanan bireyler olacağız. Biz, Spor Bilimleri Fakültesi ile bu konuda çok güzel örnekler vereceğiz."

Törene, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu ile akademisyenler katıldı.ÇanakkaleÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇOMÜMuhabir Burak AkayRedaktör Hüseyin Yahya ŞekerciYayınlayan Ahmet Kayır