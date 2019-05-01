Engelli ve yaşlıların el emekleri dünyaya açılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle engelli ve yaşlıların yaptıkları ürünler e-ticaretle dünyaya açılacak.

Yaşlı ve engelli vatandaşların, sosyal yaşama daha çok adapte olabilmesi için kurulan atölyelerde, evlerinde yaptıkları el işi, resim, çini gibi ürünler, "ePttAVM" alışveriş sitesi üzerinden satışa sunulacak.

AA'nın haberine göre; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Türkiye'de son 16 yılda engelli ve yaşlılara yönelik ciddi hizmetler verildiğini söyledi.

Engellilerin doğumlarından üniversite yaşamlarının sonuna kadar eğitim hayatlarında birçok yenilik yaptıklarını belirten Koç, okula devam edemeyecek kadar durumu ağır vatandaşların eğitiminin ise evlerinde sürdüğünü ifade etti.

Koç, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın düzenlendiğini ve bireylerin eğitim durumuna göre kurumlara yerleştirildiğini aktararak, "Bu, çok önemli. Engelli kardeşimiz okuyor hukukçu, hakim çıkıyor. Mühendis oluyor, farklı branşlardaki engellilerimizin kendi eğitimlerine göre işe yerleşmesi süreçlerini yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizin kamuda kamu personeli içerisinde yüzde 4 oranıyla işe yerleştirilmesi kotasını uygulayarak engellilerin kamu istihdamını sağlıyoruz. Son 15 yıl içerisinde 60 bine yakın engelliyi işe yerleştirmiş durumdayız" dedi.

Kamu dışında özel sektörde de engelli bireylerin çalışması için kota olduğunu hatırlatan Koç, bunların dışında yaşlı ve engellilerin, evlerde ve kurulan atölyelerde el emeği ürünler ürettiğini kaydetti.

"ULUSLARARASI PAZARDA SATIŞ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Koç, engelli ve yaşlıların resim ve el işi gibi ürünler ortaya çıkardığını anlatarak, şöyle devam etti: "Bu ürünlerin de uluslararası pazarda satışa sunulabilmesi için ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bu noktadaki çalışmamızda sona gelinmek üzere. Bunu şöyle ifade edebilirim, gerek yatılı kuruluşlarda kalan gerekse evinde yaşamını sürdüren engelli ve yaşlımızın üretmiş olduğu el ürünlerini e-ticaret üzerinden pazarlanması sürecini kuruyoruz. Bunu, ePttAVM ile çalışıyoruz. Hazırlanan ürünü hem ulusal hem de uluslararası piyasada değer bulmasını sağlamayı planlıyoruz. İstihdam boyutu sadece işe gidip fiziki olarak çalışmakla değil bugün yeni ticaret anlamında baktığımızda engellinin gelir kazanacak işlere sahip olması gerekir."

"BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Projenin altyapısının tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Koç, engelli ve yaşlıların gerçekten çok güzel eserler ortaya koyduğunu dile getirdi.

Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Güzel sanat eserleri, tablolar, el işi ürünler oluyor. Bunları pazarlanması, tanıtılması, siparişlerin alınması, kargo hizmetleriyle bütüncül bir yaklaşımla hayata geçireceğiz. Biz umuyoruz ki bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız bir hediye vereceği zaman engelli kardeşlerimizin yapmış olduğu ürünü vermek ister. Uluslararası siparişler gelebilir. Seri üretim yapabilecek manada da bu siparişleri yönlendirebiliriz. Özellikle birçok firmanın yılbaşı hediyeleri var. Kurumsal tanıtım hediyeleri var. Anahtarlığından tutun da başka bir ürüne kadar. Bunları pekala bizim engelli kardeşlerimiz yapabilir. Bunu bizim kuruluşlarımızda ki atölyelerde yapabilir. Bunu bizim pazarla buluşturmamız lazım. Çalışmalarımızı hızlandırdık bitirme aşamasına geldik."

- Yaşlılar için gündüz bakımevi

Koç, engellilerin kurumsal bakımını çok önemsediklerini belirterek, gerek resmi kurum gerekse özel engelli bakım merkezlerinde engellilere hizmet verildiğini ifade etti.

Türkiye'de engelsiz yaşam merkezleri açarak vatandaşların evinden alınıp merkeze getirildiğini ve burada sosyo-kültürel faaliyetlere katılımlarının sağlandığını anlatan Koç, Türkiye'de 48 olan merkez sayısını 81 ilin tümüne yaymayı planladıklarını vurguladı.

Koç, yaşlıların da evlerinde kalması için büyükşehir belediyeleriyle sosyal destek imkanlarını artırdıklarını belirterek şunları kaydetti: "Politikamız, yaşlı ve engellinin aile ortamında birlikte kalması. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sayın Bakanımızın önderliğinde Yaşlılık Şurası yaptık. Bunun sonucunda da bugün yaşlılar için gündüz yaşamevleri açıyoruz. Yaşlı birey tek başına yaşıyor veya ailesiyle yaşıyor. Gündüz buraya gelecek ve aktivitelere katılacak akşam yine evine gidecek. Bu huzurevine olan ihtiyacı azaltacak, aile ortamında ki samimiyeti artıracak. Siz aktif çalışıyorsunuz, yaşlınız var bakmak istiyorsunuz fakat onu gündüz onu emanet edeceğiniz kimse yok. Gündüz bize gelecek. Aynı şekilde engelline bakıyorsun, iş hayatında aktifsin, aklınız evde kalıyor. Gündüz bizim merkezimize gelecek, bu şekilde hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz."