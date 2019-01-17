Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, engelli paket/tarifesinden yararlananlara, internet üzerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni görüntülü arama hizmetinin ücretsiz sunulması kararlaştırıldı.
AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığının talebi üzerine BTK tarafından "112 Acil Görüntülü Arama Hizmetinin Ücretsiz Sunulması" konulu inceleme yapıldı.
Kurul, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek sunucularla işitme engelli vatandaşların aynı zamanda konuşamamaları dolayısıyla sağlık hizmetine erişimleri sırasında yaşadıkları iletişim sorununu ortadan kaldırmak ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak için oluşturulan Engelsiz Sağlık İletişim Merkezinin (ESİM) hizmetlerinde kullanılacak sunuculara ücretsiz erişim sağlanmasına karar verdi.
Karar kapsamında, engelli paket/tarifesinden faydalanan hatlar üzerinden yapılacak veri haberleşmesi, tarife/paket/kota kapsamında değerlendirilmeyerek, mobil işletmeciler tarafından söz konusu hizmetlere ücretsiz erişim sağlanacak.
Böylece, işitme engelli vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilmek ve ambulans talep etmek, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alabilmek, muayene esnasında tercüme hizmetinden faydalanabilmek gibi amaçlarla akıllı mobil cihazlarına indirdikleri ESİM uygulaması rahatlıkla kullanılabilecek. Telefon hatlarında internet kullanım kapasitesinin bulunmaması veya bu kapasitenin yeterli olmaması gibi durumlarda görüşmeler kesilmeyecek.
Engelli vatandaşlar, herhangi bir kota tüketimi yaşamadan sağlık hizmetinden faydalanabilecek.
Kurul kararı, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.
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