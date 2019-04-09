Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verdiği, 2010 yılında vefat eden Kütahyalı çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı Nida Olçar'ın eğitim verdiği özel gereksinimli gençler, hayallerini çizgiyle çiniye yansıtıyor.

AA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın davetlisi olarak Eskişehir'e gelip Gökkuşağı Kafe'de çalışan 8 özel gereksinimli gence çini eğitimi vermeye başladı.

Yaklaşık iki yıllık eğitimin sonunda engelliler, çizdikleri şekiller ve figürlerle çiniye hayallerini yansıttı.

Engellilerin çizimleriyle çiniden kalemlik, bileklik, kitap ayracı, kolye, saç tokaları, bardak, tabak ve hayvan figürleri hazırlandı. Bu eserler, 3-5 Mayıs'ta Atila Özer Karikatürlü Ev'de açılacak sergiyle izlenime sunulacak.

"HEPSİ BİRER SANATÇI ADAYI"

Çini sanatçısı Olçar, yaptığı açıklamada, geçen yıl kitap ayraçları yapıp elde ettikleri gelirle Eskişehir'deki bir futbol takımına destek olduklarını ifade etti.

Keyifli bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getiren Olçar, şöyle konuştu:

"8 engelliye çini eğitimi verdik. Çocuklarımız hayal güçlerini çiniye yansıttı. Engellilerimizin her biri çok yetenekli, hepsi birer sanatçı adayı. Bu bir gönül işi. Engelli çocuklarımız hayal etti. Biz de onların çizgilerini çiniye yansıttık. Kalemlik, bileklik, kitap ayraçları, kolye, saç tokaları, bardak, tabak ve hayvan figürleri gibi çalışmalar yaptık. Bu yıl mayıs ayında açacağımız sergide özel gereksinimli gençlerimizin çini eserleri ziyaretçilerle buluşacak. Sergide arkadaşlarımızın yaptığı objeler ile Kütahya'dan getireceğim bazı eserler bulunacak."

"ÇOCUKLARIN HAYALERİNİ ÇİNİDE GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ"

Tepebaşı Belediyesi eğitmeni Fatma Kırkses ise engellilerin çini yapmaktan büyük keyif duyduğunu ve mutluluklarının gözlerinden okunduğunu söyledi.

Kırkses, "Çalışma sonunda güzel eserler ortaya çıktı. Çocuklarımızın hayallerinin çiniye yansımasını görmek mutluluk verici." dedi.

24 yaşındaki Tugay Çankaya da çiniye hayallerini çizmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Birer kedi ve güvercin figürünün üzerine çizimler yaptım. O çizimleri çinin üzerinde görünce mutlu oluyorum" diye konuştu.

25 yaşındaki Zeynep Dusak da hayallerini yansıttığı çini eserler yapmaktan duyduğu mutluluğu anlatarak, bütün arkadaşlarına böyle eserler yapmak için çaba göstermelerini tavsiye etti.