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Haberler Gündem 3. Sayfa Engelliler için bilet satan kadına tokat attı! - Günün öne çıkan haberleri
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Engelliler yararına bilet satan kadına tokat kamerada

Trabzon'da geliri engelliler yararına kullanılacak etkinlik için bilet satan Havva Tüney, tartışma yaşadığı bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. Dehşet anlarının ise görüntüleri ortaya çıktı

Engelliler için bilet satan kadına tokat attı! - Günün öne çıkan haberleri
DHA

Trabzon'da Sanat Sokağı'nda geliri engelliler yararına kullanılacak etkinlik için bilet satan Havva Tüney (42), tartışma yaşadığı bir kişinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, kadına tokat atan erkek, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Şüpheli kaçarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ortahisar ilçesindeki Sanat Sokağı'nda 4 Ekim'de yaşandı. Giresun'dan kente gelen Havva Tüney ve arkadaşları, geliri engelliler yararına kullanılacak etkinlik için bilet satışı yaptığı sırada bir erkeğin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Kadına tokat atan erkek, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Şüphelinin kaçtığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tüney, yaşanan olaydan dolayı şikayetçi olmadı.

"UMARIM SON OLUR"

Yaşadıklarını anlatan Havva Tüney, "Olay günü arkadaşlarımla birlikte bilet satmak için gelmiştik. Trabzon´a her gelişimde uğradığım sokakta insanlarla konuşurken bu şahıs birden bağırıp hakaret etmeye başladı. Öfkelenip ona cevap verince bana tokat attı. Şehir şehir gezdiğimiz için bu tür kişilerin saldırılarıyla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki bu ilk defa başıma gelmiyor ama umarım son olur. Şehir dışından geldiğim için savcılıkla, davayla uğraşmak istemiyorum. O nedenle şahıstan şikayetçi olmadım" dedi.

"KADINA ŞİDDET OLUNCA DAYANAMIYORUZ"

Kavga sırasında kadına vuran şüpheliyi durdurmaya çalışan esnaf Ömür Küçükzade (33), "Engellilere yardım etmek amacıyla bir bayan bilet satıyordu. O sırada bir adam geldi, galiba sarhoşmuş. Tahrik edici cümleler kurup hakaret ve küfür etmeye başladı. Aralarında itişme oldu. Adam kadına tokat atınca dayanamadık. Burada oturan vatandaşlar, çalışma arkadaşlarım ve çevredeki esnaf birlikte tepki gösterdik, boğuşma oldu. Adam sonra kaçarak gitti. Adamı ilk kez gördüm ama kadın 3-4 günde bir gelirdi. Sadece sima olarak tanıyorum. Buralarda şiddet olayı fazla olmaz. Kavga en son çare ama kadına şiddet olunca dayanamıyoruz" dedi.

Esnaf Gülşen Gündüz de (30), kadınlara yönelik şiddet olaylarının son bulmasını istediklerini belirterek, "O gün çalışıyorduk. Adam hakaret etmeye başladı, sonra kadına tokat attı. Arkadaşlarımızla beraber sessiz kalamadık. Kadına şiddet ve cinayet olaylarından dolayı dolmuş durumdayız. O yüzden tepkimizi gösterdik. İş arkadaşlarım ve çevredeki müşteriler durumdan çok rahatsız olduk. Adam kaçarak gitti. Bu olaylar son bulsun diliyoruz" diye konuştu.

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