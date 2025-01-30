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        Haberler Bilgi Ekonomi Engellilere bireysel eğitim desteği ne kadar oldu 2025? Engelli eğitim desteği ve grup eğitimi için aylık ödeme miktarı

        Engellilere bireysel eğitim desteği ne kadar oldu?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 2025 engellilere bireysel eğitim desteği ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:01
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        Bu sene için verilecek engellilere bireysel eğitim desteği miktarı belli oldu. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren destek Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. İşte, 2025 engellilere verilen bireysel eğitim desteği miktarı...

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        2025 ENGELLİLERE BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

        Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1708 lira olacak.

        Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

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        YENİ KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

        Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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