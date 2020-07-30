Engelliye yardımın videosu yürekleri ısıttı - MUĞLA

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urgutreis Günbatımı Plajı'na güneşlenmek için gelen engelli bir kişi, denize ve şezlonglara daha yakın olmak için tekerlekli sandalyesiyle kumsala gitmek istedi.Bir kişi, akülü sandalyesiyle kumda ilerleyemeyen engelliye yardım etti. Her ilerlediğinde tekerleklerin altına karton yerleştiren kişi, engellinin, sahile ulaşmasını sağladı.Yaşananların bir kısmı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan video, ilgi gördü.