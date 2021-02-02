"Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" yarışması başladı

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının en iyi radyo programcıları, programları ve radyoları halkın oylamasına sunuldu.

Bu yıl "Radyoya Değer Katanlar", "Yılın En İyi Radyo Haber Programı", "Yılın En İyi Radyo Show Programı", "Yılın En İyi Spor Radyosu" gibi 19 farklı kategoriye ayrılan yarışmada popüler isimler yer alıyor.

Vatandaşların oylamasına açık olan yarışma için "www.engelsizmikrofon.org" adresi üzerinden 7 Şubat 2021'e kadar oy kullanılabilecek.

Oylama sonucunda başarılı olan isimlere ödülleri 12 Şubat 2021'de verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kovid-19 salgını ortamında yaptıkları yayınlarla halkı bilgilendiren ve onlara moral veren radyocuları kutladı.

Salgında en önemli kitle iletişim araçlarından olan radyoların kimi zaman vatandaşları bilgilendirdiğini kimi zaman eğlendirerek moral verdiğini belirten Çağırıcı, bu nedenle radyocuları böyle bir yarışmayla ödüllendirdiklerini kaydetti.

Bütün adaylara başarılar dileyen Çağırıcı, vatandaşları da oy vermeye davet etti.

Geçen yıl ikincisi düzenlenen yarışmada 1 milyon 286 bin kişi oy kullanmıştı.