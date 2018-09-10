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100 sanatçının katılacağı festival Mersin'de düzenlenecek

Bu yıl ikincisi düzenlenecek alan 'Engelsiz Sanat Festivali', engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek, çözüm platformları sunarak çözümüne katkı sağlamak, farkındalık yaratmak ve 'Azim ve Umut' ile her şeyin mümkün olabileceğini göstermeyi amaçlıyor

10.09.2018 - 11:12 | Güncelleme:

Tüm dünyadan engelli sanatçıları bir araya getirmek amacıyla, kar amacı gütmeden tamamen hizmet ve farkındalık yaratma amaçlı hayata geçirilen, Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'i Kalkındırma Dayanışma Derneği'nin işbirliğinde yürütülen Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Festivale, Türkiye dâhil 19 farklı ülkeden, engelleri azim, umut ve başarı ile aşmış müzik, resim, dans, fotoğraf gibi sanat dallarından toplam 100 sanatçı katılacak. Festival, 11-14 Ekim tarihleri arasında Mersin’de değişik kültür ve sanat alanlarında gerçekleştirilecek.

Yaşadıkları şehrin sosyo-kültürel hayatından kopmamaları, şehrin insanı olarak var olabilmeleri için kent altyapısı ve üst yapılarını engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre dizayn etme, karar verme ve planlama gayretleri ile yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sanatın tüm dallarında engellilere yer açma ve destekleme projelerine  dönüştürdü. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek, çözüm platformları sunarak çözümüne katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak, 'Azim ve Umut' ile her şeyin mümkün olabileceğini göstermek ve tüm dünyadan engellerini azim ve umutla aşan başarı hikâyelerini görünür kılmak amacıyla yola çıkan festival 4 gün sürecek.  Festival etkinlikleri için il merkezinin değişik semtlerinde konser sahneleri kurulacak ve sergi alanları açılacak. Ayrıca festival süresince paneller ve çalıştaylar düzenlenecek. Festivale katılım ücretsiz olacak.
AŞIK VEYSEL DE UNUTULMADI!
Festival bu yıl, Türk Halk Müziğinin unutulmaz sanatçılarından merhum Aşık Veysel Anısına yapılacak ve 'Karanlıktan Aydınlığa' mottosu ile tüm engellerine rağmen hayata tutunabilen hem kendilerine hem çevrelerine hem de evrensel duygulara sanatlarıyla ışık olabilen tüm engelli sanatçılara ithaf edilecek.


FESTİVALİN ÖNEMLİ YABANCI KONUĞU JOSE FELICIANO
Festivalin uluslararası konuklarından biri de ülkemizde de çok sevilen Porto Rikolu efsanevi şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü usta sanatçı Jose Feliciano olacak. Açılış gecesi sahnede olacak Feliciano dışında;  doğuştan down sendromu bulunan bağlama sanatçısı Çağatay Aras, San Diego doğumlu ve kendi tekniğini geliştirerek ayakları ile gitar çalan eşsiz yetenek Mark Goffeney, şarkıcılık, yazarlık ve mankenlik gibi değişik sanat dallarında yeteneğini kanıtlayan görme engelli Alman sanatçı Joana Zimmer, Latin Müziğin Avrupa'da en iyi temsilcileri ve geçtiğimiz yıl 1.si gerçekleşen festivalin şarkısını yapan ve şarkının klibini Mersin'de çekerek Mersin'in tanıtımını sağlayan Türkiye ve Mersin dostları, Gatto Gabriel & Steven Cyril de festivalin önemli konukları arasında yer alıyor. Ayrıca resim, fotoğraf gibi sanatın diğer dallarında yeteneklerini geliştirmiş ulusal ve uluslararası birçok engelli sanatçı da sergileri ile festivale renk katacak. Sanat hayatları boyunca engellilere yönelik etkinliklere destek veren Eda Özülkü - Metin Özülkü de Festivalde sahne alacak.

 

 

 

 

 

    

 

  

  

 

 

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