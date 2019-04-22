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Bir hayranı ise aracının yanına gelerek, sohbet etmek istedi. Aracın canımı açan Düzyatan, hayranının övgü dolu sözleriyle çok mutlu oldu. Bayan hayranı, “Sizi çok seviyoruz. Ailemizden biri gibisiniz” diyerek oyuncuya hayranlığını dile getirdi. Bu sırada arap hayranları hem fotoğraf çekti, hem de oyuncuyu videoya aldı.