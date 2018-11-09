Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 46 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve biri tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada önceki celse hakkında zorla getirme kararı verilen oyuncu Engin Altan Düzyatan tanık olarak dinlendi.

PARA TALEP EDİLMEDİ

Duruşmada kendisine gösterilen 2 sanığı tanımadığını söyleyen Engin Altan Düzyatan, “Teknolojiden anlayan kişilerle görüştüm. Bana davanın şikayetçilerden F.G.’nin telefonunu verdiler. Onunla görüşme yaptım. Sanıklardan herhangi biriyle telefon görüşmesi yapmadım. Hesabın geri alınması için para talep edilmedi” dedi. Kendi telefonuna direkt olarak bir şey gönderilmediğini söyleyen Düzyatan, “Bir fotoğraf hatırlıyorum. ATM önünde çekilmiş flu bir fotoğraftı. Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum” dedi.

57 KİŞİ MÜŞTEKİ OLARAK YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın da arasında bulunduğu 57 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının, yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği, sanıklarca muhataplarında kurumsal hat algısı yaratan 0850 ile başlayan hatların satın alındığı belirtilen iddianamede, sanıkların mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı, kural ihlali olduğu ya da mavi tik onaylı hesap verileceği vaatleri ile mesaj gönderilerek bağlantı kurulduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıkların ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''örgüte üye olma'', ''şantaj'', ''bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'', ''bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma'', ''bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma'', ''cinsel taciz'' ve ''hakaret'' suçlarından 3 yıldan 321 yıl arasında değişen miktarlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

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