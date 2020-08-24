Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan transferini açıklamasından dakikalar sonra 2 ismi daha kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen ve kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Engin Bekdemir'i kadrosuna katan Çaykur Rizespor, ayrıca Altınordu'dan Kemal Rüzgar'ı da transfer etti. Engin Bekdemir daha önce 2014-2015 sezonunda da Çaykur Rizespor forması giyerken, Kemal Rüzgar ise Bayer Leverkusen ve Düsseldorf altyapılarında forma giyip Türkiye'ye gelmişti. 2 isim için de önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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