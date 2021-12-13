Hayranlarıyla buluştular 0:00 / 0:00

İHA

Engin Çağlar ile Meral Konrad, Malatya Uluslararası Film Festivali'nde hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Çağlar ile Konrad, Malatya'da olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Konrad, kendilerini Malatya'ya davet eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Malatya kayısısı ile meşhur bir il ancak, insanları da çok cana yakın" dedi. Çağlar ise Malatya'ya daha önce geldiğini belirterek, "Dizi çekimlerinden dolayı daha önceden Malatya'ya gelmiştim. Şimdi bakıyorum çok güzel bir şehir olmuş. Burada dizi ve sinema konularından konuşacağız" dedi.