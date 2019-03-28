Engin Günaydın, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Günaydın, "Artık televizyonda olmak çok zor çünkü çalışma dizi süreleri çok uzadı, çalışma şartları çok ağırlaştı. Bu yüzden televizyonda olmak istemiyorum. Sinemada da çok az filmim var, iyi projelere bakıyorum eğer bulursam da zaten oynuyorum. Tiyatro yapmak istiyorum ve uzun süredir üzerinde çalıştığım bir oyunum var. Bu oyunu daha yeni bitirdim, önümüzdeki zamanlarda bunun için çalışacağım, her şey yolunda gidiyor" dedi.

Tiyatronun ilgi görmediği düşüncesine katılmadığını ifade eden Engin Günaydın, bu konudaki görüşlerini "Tiyatroya sanılanın aksine büyük ilgi var. Bütün salonların hepsi dolu, 3 - 4 aylık biletler satılıyor. Bilet fiyatları özel tiyatrolarda pahalı ancak tiyatro da canlı zaten pahalı bir şey. Oyuncular en az para alan kısımda kalıyor. 200, 300 TL'ye çalışan çocuklar da var. Meslekte tecrübe edinmek için tiyatro yapanlarda var bunu aşkla yapanlar da var. Tiyatro pahalı olmak zorunda çünkü çok maliyetli. Özel tiyatrolar pahalı olmak zorunda ama yine de oyuncular, set arkası çalışanları istenilen seviyede ücret almıyorlar" şeklinde dile getirdi.