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        Haberler Bilgi Gündem Engin Polat serbest mi bırakıldı, tahliye mi edildi, mahkeme karar verdi mi? Engin Polat ceza alacak mı?

        Engin Polat serbest mi bırakıldı?

        Türkiye'nin fenomen olarak tanıdığı Dilan Polat ve Engin Polat davasında bir gelişme yaşandı. mahkeme Engin Polat ve 3 sanık için tahliye kararı verildi. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:05
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        Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği mahkemeden ara karar çıktı ve Engin Polat serbest kaldı. İşte, son gelişmeler...

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        ENGİN POLAT SERBEST Mİ KALDI?

        Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama"ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından açılan davada Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bugün ara kararını açıkladı.

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        ENGİN POLAT VE 3 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ

        Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

        Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Davanın üçüncü duruşmasında Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Küşat Polat ve Ahmet Gün için tahliye kararı verildi.

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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

        Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

        Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

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