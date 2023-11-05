Engin Polat ve Dilan Polat olayından son dakika gelişmeleri! Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor, ne kadar ceza aldı ve tutuklandı mı?

Engin Polat ve Dilan Polat olayından son dakika gelişmeleri! Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor, ne kadar ceza aldı ve tutuklandı mı?

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Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu soruşturmaya dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı kamuoyuna açıklanmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK tarafından hazırlanan rapora değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin mal varlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim." ifadelerini kullandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeler de ortaya çıkarken Polat çifti, aylık gelirini de açıkladı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İşte Engin Polat ve Dilan Polat olayında son dakika gelişmeleri...