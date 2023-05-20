Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş

"BAZI GÜZELLİKLERİN ÖNÜNE GEÇİLMİYORMUŞ"



Nikâh töreni için beyaz bir takım elbise giymeyi tercih eden Enis Arıkan, Ezgi Mola'ya, "Tek hayalim senin önüne geçmekti ama bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş" ifadelerini kullandı.