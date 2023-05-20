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Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş

Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Mola'nın nikah şahitliğini yapan yakın arkadaşı Enis Arıkan, "Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş" ifadelerini kullandı

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  • Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş - Magazin haberleri

    Oyuncu Ezgi Mola, 8 Mayıs'ta uzun zamandır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile hayatını birleştirmişti. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde aile içinde gerçekleşen sade bir tören ile dünyaevine girmişti.
  • Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş - Magazin haberleri

    Ezgi Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin olmuştu.
  • Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş - Magazin haberleri

    "BAZI GÜZELLİKLERİN ÖNÜNE GEÇİLMİYORMUŞ"

    Nikâh töreni için beyaz bir takım elbise giymeyi tercih eden Enis Arıkan, Ezgi Mola'ya, "Tek hayalim senin önüne geçmekti ama bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş" ifadelerini kullandı.
  • Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş - Magazin haberleri

    "EZGİ'Yİ NİKÂHTA GÖLGEDE BIRAKMAK İÇİN..."

    Arıkan, daha önce de takipçilerine, "Sizce ben gelini gölgede bırakmak için nikâhta bembeyaz giyinmiş miyimdir?" sorusunu yöneltmişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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