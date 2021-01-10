Enis Arıkan: Hazal Kaya, hasta bir bebeğe süt annelik yaptı - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, önceki gün 'Enis Arıkan Talk Show'un konuğu oldu. Arıkan, programda Kaya ile birlikte rol aldığı 'Benden Ne Olur' filmini çekerken set aralarında arkadaşının hasta bir bebeğe süt annelik yaptığını anlattı.

Enis Arıkan, bir ay sonra da Hazal Kaya'dan bebeğin iyileştiği ve büyümeye başladığı haberini duyunca mutluluktan ağladığını söyledi.

Hazal Kaya, bu davranışı ile hayranlarını duygulandırdı.

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturan Kaya, aynı sene oğulları Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.