Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enis Bardhi, transferinin perde arkası

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Enis Bardhi transferinin perde arkası da ortaya çıktı! Kuzey Makedonyalı futbolcu Olympiakos ve DC United'dan gelen teklifleri reddetti!

ABONE OL
DHA
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

    Trabzonspor'un 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi, bordo mavili takıma gelmek için DC United ve Yunan ekibi Olympiakos'un tekliflerini reddetti. 
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

    Orta saha oyuncusu hem Türk takımında forma giymek hem de Şampiyonlar Ligi için Karadeniz ekine transfer oldu. Ayrıca Bardhi'nin şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerden de etkilendiği öğrenildi.
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

    OLYMPIAKOS DAHA YÜKSEK TEKLİFTE BULUNDU 

    Wayne Rooney'nin teknik direktörlük yaptığı MLS ekibi DC United ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un da transfer etmek istediği Enis Bardhi, Türk takımı olması ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali nedeniyle Trabzonspor'u tercih etti.
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

    Özellikle bordo-mavili takımın şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerden çok etkilenen 27 yaşındaki futbolcu, diğer teklifleri reddederek Trabzonspor'a geldi. 
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

    Öte yandan Levante'nin 5 milyon Euro'luk teklif nedeniyle Bardhi'yi Olympiakos'a göndermek istediği ancak Kuzey Makedonyalı oyuncunun Trabzonspor'da forma giymek istediğini iletmesinin ardından kulübünün geri adım attığı öğrenildi.
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

    ROONEY İKNA EDEMEDİ  

    Trabzonspor'un Bardhi transferindeki tek rakibi Olympiakos değildi. MLS ekiplerinden DC United'da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

     Teknik direktör Wayne Rooney, kadrosunda görmek istediği Kuzey Makedonyalı oyuncuyla birkaç kez görüşme gerçekleştirse de Bardhi, Şampiyonlar Ligi'nde oynama istediği nedeniyle teklifi reddetti. 
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

    ERTUĞRUL DOĞAN TRANSFERİ BİTİRDİ

    Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın 3 aylık periyot sonrası orta saha oyuncusunun transferini bitirdiği öğrenildi
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

     10 milyon Euro bonservis bedeli olan Makedon futbolcu için çalışmalara Mayıs ayında başlayan Trabzonspor'da asbaşkan Ertuğrul Doğan, transferle özel olarak ilgilenirken, oyuncuyu ikna edip Karadeniz ekibine transferini sağladı.
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

    Bardhi, Doğan'ın gösterdiği ilgi, hem Türk takımı olması hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğiyle Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Enis Bardhi, transferinin perde arkası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.