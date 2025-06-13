Enis Destan'ın mutlu günü!

Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, Arzum Destan ile evlenerek dünyaevine girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Enis Destan, İzmir'in Çeşme ilçesinde Arzum Destan ile hayatını birleştirdi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Enis Destan, Arzum Destan ile birlikte İzmir Çeşme'de gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Futbolcumuz Enis Destan ve kıymetli eşini tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.