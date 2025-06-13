Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Enis Destan'ın mutlu günü - Trabzonspor Haberleri

        Enis Destan'ın mutlu günü

        Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, Arzum Destan ile evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 23:55 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enis Destan'ın mutlu günü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, Arzum Destan ile evlenerek dünyaevine girdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Enis Destan, İzmir'in Çeşme ilçesinde Arzum Destan ile hayatını birleştirdi.

        Açıklamada, "Futbolcumuz Enis Destan, Arzum Destan ile birlikte İzmir Çeşme'de gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Futbolcumuz Enis Destan ve kıymetli eşini tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        Macron'dan itidal çağrısı
        Macron'dan itidal çağrısı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!